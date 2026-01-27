Italo Bocchino dà una lezione a Lerner: "Trump-Meloni? Qui bisogna capire una cosa..."

A Minneapolis la situazione è sempre più tesa e le continue azioni dell’ICE, spesso concluse con degli omicidi, hanno scatenato l’indignazione non solo dei cittadini, ma di tutto il mondo. Se ne discute a “Otto e Mezzo”, il talk di approfondimento di La7, condotto da Lilli Gruber dopo il telegiornale di Mentana. Ospite, in collegamento da Civitavecchia, c’è il direttore editoriale del Secolo d’Italia, Italo Bocchino, che commenta la reazione del governo italiano alle azioni dell’Immigration and Customs Enforcement.



Bocchino ritiene che l’Italia abbia criticato a dovere Trump e non sia stata connivente: “Io non vedo né silenzio né connivenza, perché il governo italiano ha parlato per bocca del ministro degli Esteri Tajani, il quale ha condannato gli eccessi che stiamo vedendo. Ha detto che una cosa è arrestare per espellere i clandestini, un'altra cosa è sparare alle persone che manifestano. Non vedo nessuna connivenza, Trump sta facendo, con le solite esagerazioni, quello che aveva promesso, cioè espellere gli immigrati clandestini e questo non credo che gli faccia perdere i consensi in America e non credo che noi abbiamo il diritto di giudicare il voto degli americani. Ovviamente – prosegue nella sua analisi Bocchino - non possiamo chiudere gli occhi dinanzi a quello che sta accadendo, agli eccessi che sono inqualificabili. Si tratta di capire se, secondo alcuni opinionisti di sinistra, bisogna rompere il rapporto con gli Stati Uniti d'America per fare un dispetto a Trump oppure se bisogna mantenerlo dicendo a Trump quello che noi non condividiamo. La Meloni lo ha fatto, io l'ho visto tre volte: lo ha fatto quando ha difeso Kiev nello studio ovale della Casa Bianca contro il parere di Trump, quando gli ha contestato i dazi per la vicenda Groenlandia e infine quando ha protestato per come ha derubricato l'impegno dei soldati italiani in Afghanistan e le vittime che noi abbiamo avuto. Trump quando ha ragione bisogna dirgli che ha ragione, quando ha torto gli va detto che ha torto”. E in collegamento Gad Lerner, critico con Meloni, incassa il colpo.

