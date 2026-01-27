L'Eredità, "avete visto che Marco...": tam-tam impazzito

C’è un appuntamento che non conosce pause né stagioni: L’Eredità. Il quiz di Rai 1 guidato da Marco Liorni continua a macinare ascolti e a tenere incollati allo schermo milioni di spettatori, tra giochi di parole, incastri logici e l’immancabile Ghigliottina, il momento-clou in cui il campione di turno prova a trasformare l’intuizione giusta in gettoni d’oro. Un rito serale che funziona, diverte e fa discutere (soprattutto sui social).

Nell’episodio della vigilia a conquistare il titolo è stata Patrizia, arrivata alla Ghigliottina a giocarsi un montepremi da 25mila euro, il tutto dopo una serie di dimezzamenti. Il colpo grosso, però, è sfumato sul finale: la parola scelta non era quella corretta e la vincita è rimasta lì, sospesa. Ma non è stato l’unico momento chiacchierato della serata. A far rumore è stato anche un clamoroso scivolone di Francesco su Kafka, un errore così evidente da scatenare i commenti ironici e sospettosi del pubblico sui social, in tempo reale. Qualcuno ha persino ipotizzato una gaffe voluta, teoria che ha rimbalzato su X tra meme e battute. Fantasie da divano, certo, ma che confermano una cosa: quando c’è L’Eredità, il dibattito è sempre servito.