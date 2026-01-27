L'Eredità, "avete visto che Marco...": tam-tam impazzito

C’è un appuntamento che non conosce pause né stagioni: L’Eredità. Il quiz di Rai 1 guidato da Marco Liorni continua a macinare ascolti e a tenere incollati allo schermo milioni di spettatori, tra giochi di parole, incastri logici e l’immancabile Ghigliottina, il momento-clou in cui il campione di turno prova a trasformare l’intuizione giusta in gettoni d’oro. Un rito serale che funziona, diverte e fa discutere (soprattutto sui social).
Nell’episodio della vigilia a conquistare il titolo è stata Patrizia, arrivata alla Ghigliottina a giocarsi un montepremi da 25mila euro, il tutto dopo una serie di dimezzamenti. Il colpo grosso, però, è sfumato sul finale: la parola scelta non era quella corretta e la vincita è rimasta lì, sospesa. Ma non è stato l’unico momento chiacchierato della serata. A far rumore è stato anche un clamoroso scivolone di Francesco su Kafka, un errore così evidente da scatenare i commenti ironici e sospettosi del pubblico sui social, in tempo reale. Qualcuno ha persino ipotizzato una gaffe voluta, teoria che ha rimbalzato su X tra meme e battute. Fantasie da divano, certo, ma che confermano una cosa: quando c’è L’Eredità, il dibattito è sempre servito.
Affari Tuoi, l'amore tenuto segreto da Herbert Ballerina: cosa si scopre...
Dunque, eccoci all'ultima puntata, quella di oggi, martedì 27 gennaio. Puntata in cui ovviamente Patrizia era ancora presente. E tra gli sfidanti di turno ecco apparire anche Marco, un ragazzo dai modi gentili, biondi, camicia blu e giacca rossa. Un ragazzo, Marco, su cui qualcuno ha notato un qualcosa di particolare. Siamo ovviamente su X, laddove il pubblico commenta in presa reale quanto accade nello studio de L'Eredità. Ed ecco che Anna Maria si sbottona: "Qualcuno ha già detto che Marco assomiglia a Barella?". Il riferimento è a Nicolò Barella, il centrocampista dell'Inter. E in effetti, qualche punto in comune con Marco lo si trova...