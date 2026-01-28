Libero logo
mercoledì 28 gennaio 2026
L'Eredità, "mi fa inc***": sfuriata sui titoli di coda

Francesco nel mirino dei telespettatori de L'Eredità. Accade durante la puntata in onda martedì 27 gennaio su La7. Qui a finire alla Ghigliottina, gioco finale, non è Francesco come molti vorrebbero ma Marco. Da qui i commenti piovuti su X. "Francesco mio sempre alla fine", "Questo maledetto gioco dei 100 secondi fa proprio inca***re, ha ragione il Gigante", "Ma dai Francesco… ma che combini?", "Nooooo... francesco cade sempre sull'ultima e facile", "Ma che sfi***", "Le prestazioni di Francesco in questo gioco sono da psicoanalizzare", "Stavolta Francesco è scivolato sull'olio (trattandosi di un quadro di un autore famoso magari era la prima opzione da tentare, non sapendola)", "Francesco a tanto così dalla bestemmia", "Gioco iniquo, sono contenta per Marco ma avrebbe meritato Francesco". 

E infatti ad arrivare al gioco finale è Marco. Un ragazzo su cui qualcuno su X ha notato un qualcosa di particolare. "Qualcuno ha già detto che Marco assomiglia a Barella?". Il riferimento è a Nicolò Barella, il centrocampista dell'Inter. E in effetti, qualche punto in comune con Marco lo si trova... E in molti utenti condividono la stessa osservazione scatenando l'ennesimo dibattito social che vede spesso e volentieri protagonisti proprio i concorrenti del quiz game.

