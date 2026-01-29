Affari tuoi, insulti al marito di Daniela: "Schiavo a vita"

Gioca Daniela, pacchista della Liguria, ma dai telespettatori di Affari tuoi piovono insulti solo su Luca. Il marito è considerato l'artefice della beffa finale con cui si è chiusa la puntata di mercoledì del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

La coppia è tornata a casa con 75mila euro, avendo accettato l'offerta del Dottore. Ma se l'alternativa era il pacco blu da 0 euro, hanno poi scoperto di avere in mano l'altra somma, i 300mila euro. E giù sfottò di chi commenta in tempo reale la partita su X.

"Il problema non era tornare a casa a mani vuote, ma sentirsi per tutta la vita rinfacciare una scelta sbagliata. Marito invadente e prevaricante. E per quieto vivere lei fa quello che dice lui", scrive un fan. "Se non vincevano non potevano camparle le bambine? Sei lì e non ti ricapiterà più, devi rischiare. Godo!", "Quanto mi stizzano che dicono va bene così", "Eccallà, stavolta che meritavano".

E ancora: "I concorrenti di Affari tuoi possono ringraziare Trump che ha fatto schizzare l'oro a prezzi record (sono pagati in gettoni d'oro)", "L'odio di quando dicono va bene. Non va bene per niente, avevate 300mila!!!", "Godo quando i pacchisti avidi perdono 300.000. Si fanno convincere dai loro accompagnatori a pro di che!?? Fare una figura di me***a. Non sapete giocare", "Siamo sempre lì ma... va bene, va bene... come no na gioia...", "Se ha 300k, lui stasera dorme in auto", "Speriamo abbia auto comoda", "Quando la ragazza si sveglia di chi ha affianco è troppo tardi!", "Vabbè lui resta un co***ne emerito!", "Niente siamo alle solite. Lo sapevi ti fai condizionare dal tuo compagno. Mamma mia fanno incazzare quando fanno così", "Fossi in lei, gli darei una scoppola che gli farei fare cap e bancon", "Adesso lui ti deve fare da schiavo A VITA", "Io l'avrei strozzato".