Affari Tuoi, pazzesco De Martino: "Herbert Ballerina è odioso"

Stefano De Martino risponde all’hater Giorgio e lo fa in diretta, prima ancora che la partita di Affari tuoi entri nel vivo. È questo uno dei momenti più commentati della puntata andata in onda venerdì 30 gennaio su Rai 1, con protagonista Giovanni, militare dell’esercito di Cisternino, in provincia di Brindisi, in rappresentanza della Puglia. Al suo fianco la moglie Cinzia, impiegata comunale.

La serata si apre come sempre con la battuta di Herbert Ballerina: "Sono Herbert e sono in cerca di occupazione". Poco dopo fa la sua comparsa anche lo “scolabasta”, trovata della serata tra i pacchi blu, che offre a De Martino l’assist perfetto per rivolgersi all’hater diventato virale: "Giorgio hai ragione ti chiedo scusa ancora, è odioso".

L’avvio della partita di Giovanni è però disastroso. Nei primi sei tiri volano via premi pesantissimi come 100mila, 75mila e 300mila euro. A risollevare l’atmosfera arriva Martina Miliddi, che danza in studio e poi si accomoda accanto a Herbert. Il comico commenta divertito: "Hai capito, brava!". La complicità tra i due è evidente e rende più leggera una fase delicata del gioco. La prima offerta del Dottore, pari a 20mila euro, viene rifiutata senza esitazioni e Cinzia strappa l’assegno.