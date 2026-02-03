Libero logo
Il Volo, il clamoroso forfait a Porta a porta: cosa c'è dietro

martedì 3 febbraio 2026
Secondo Giuseppe Candela, puntuto retroscenista di Dagospia per quanto riguarda tutto ciò che si nuove davanti e soprattutto dietro le telecamere televisive, "c'è chi assicura che Bruno Vespa non avrebbe preso benissimo il forfait". Quale? Quello de Il Volo, il trio di (ex) tenorini italiani più famoso nel mondo.

Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto erano tra gli ospiti d'eccezione più attesi per la puntata speciale di Porta a porta, che ha festeggiato i 30 anni di vita ovviamente su Rai 1. "All'inizio temevamo di non arrivare a sei mesi. Direi che quel traguardo è stato brillantemente superato", aveva celebrato la ricorrenza Vespa intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni alla vigilia del compleanno, celebrato  lo scorso 21 gennaio: "30 anni della nostra vita", con tanti ospiti tra personaggi eccellenti della politica, della cronaca e dello spettacolo. 

Tra questi ultimi erano stati annunciati appunto i tre giovani artisti, che però, sorpresa, al momento della messa in onda della puntata sono letteralmente spariti. Non sono stati tagliati, però: semplicemente Gianluca, Piero e Ignazio alle registrazioni non c'erano. Vespa, sottolinea velenoso Candela per Dagospia, "aveva annunciato in pompa magna la presenza de Il Volo allo speciale dedicato ai trent'anni di Porta a Porta".

"Il trio canterino però - aggiunge la firma, sempre molto ben informata sulle voci che agitano lo showbiz di casa nostra - non è mai apparso su Rai 1 tra una Giorgia Meloni e Iva Zanicchi. Cosa è successo? C'è chi assicura Vespa non avrebbe preso benissimo il forfait". Resta dunque un alone di mistero sull'assenza. Troppi impegni in agenda oppure, sussurra qualcuno malignamente, un vezzo da superstar mondiali?

