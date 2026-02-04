L'Eredità, "Francesco no!": pubblico sconvolto e furioso

Telespettatori de L'Eredità a lutto al termine della puntata di mercoledì 4 febbraio. Al quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni avviene infatti un fatto a suo modo storico: Francesco torna a casa.

"Ci sono partecipanti che a molti non piacciono, sembrano arroganti, presuntosi o semplicemente non ispirano simpatia. Francesco no! Lui piaceva alla maggior parte degli spettatori e telespettatori. Il gigante buono, amabile, simpatico oggi va via e molti esclamano: noo!", scrive una appassionata su X. E non è la sola: "Ciao, Francesco, ti auguro ogni bene. Sei una bella persona", "Il più bravo, il più simpatico, il più bello mai transitato da questo programma se ne è andato senza vincere mai...", "Ti auguro ogni fortuna, Francesco, te la meriti!", "DOP... ma continuo a pensare alla dipartita di Francesco ad opera di Valerio", "Francè perché non hai sfidato Giada? Già alla seconda sfida si perdeva nelle definizioni".

Proprio Valerio alla fine approda alla Ghigliottina, con cinque parole indizio: "Punto", "Vita", "Protetta", "Latina" e "Specie". In tanti sui social azzeccano la risposta giusta, "Origine".

"Punto origine degli assi cartesiani; ​Vita origine processo naturale della vita sulla terra; ​Protetta origine DOP; ​Latina ORIGINE indoeuropea; ​Paese origine dove una persona e nata". Qualcuno tira le orecchie agli autori e al conduttore: "Quando Liorni cerca di far capire la parola corretta ai concorrenti riesce a rincoglionirli", "Se non le fate più facili... questi non vinceranno mai". Alla fine Valerio, arrivato al gioco conclusivo con un montepremi da 200mila euro ridottosi a 50mila euro in virtù di due soli errori, prova con "Lingua" e resta a bocca asciutta.

