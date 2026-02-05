Fiorello show: è più Corona di Corona

Poi preso ha di mira (ironicamente) la conduttrice Rai Eleonora Daniele. «Non si chiama Eleonora Daniele», tuona Fiore-Corona, «ma Daniele Eleonora: era un uomo!!!». Poi il finto delirio: «Io non ho bisogno di prove, io parlo». Accanto a lui il fido assistente Biggio non riesce a smettere di ridere, nemmeno un secondo per respirare, così come il pubblico a casa. Poi Fiorello simula addirittura una conversazione con Corona in cui viene minacciato (vengono usati pezzetti di Falsissimo) e finge di avere il volto contrito dalla paura per la conversazione testè avvenuta.

A Fiorello si perdona praticamente tutto, anche una gag che rende simpatico uno come Fabrizio Corona, non esattamente la persona più amabile d’Italia. Lo showman siciliano cavalca da qualche giorno la spinosa questione di Corona e dei filmati di Falsissimo parecchio offensivi nei confronti di alcuni personaggi Mediaset, non a caso immediatamente cancellati. Imita la voce di Corona, i suoi modi da spaccone, i toni minatori, le urla. Mentre i profili social dell’ex re dei paparazzi sono stati chiusi, Fiorello dedica alla sua epopea alcuni momenti imperdibili della Pennicanza, che conduce ogni giorno su Radio 2 dagli studi Rai di Via Asiago. Occhiali da sole, balletti, gesti teatrali, linguaggio («paura», «sistema», «potere») e tono di voce: c’è proprio tutto per far sembrare Fiorello veramente identico a Fabrizio Corona. C’è stato lo scoop-non scoop che ha riguardato l’ormai ex coppia Iannone ed Elodie.

«Ciao Fiore, sono Fabrizio. Ascolta: è questa la gratitudine per una persona come me? Che ti ha detto in diretta che sei un mito e tu che fai? Mi prendi per il cu*o, mi fai fare la figura del ca**one per screditare e buttare tutto...Sei una mer*a, quanto ti hanno dato? Quanti soldini?». Fiorello sbianca, ma è una gag. E così accade l’inaspettato: il vero Corona, con la coda tra le gambe, è sparito per il momento da web e social dopo le svariate diffamazioni; in compenso c’è un finto Corona che divampa in radio ed è sicuramente meglio del primo. Avanti così! «Gli hanno chiuso pure il fax», scherza Fiorello.

Alla Pennicanza, gioiello comico di Radio Rai 2, il mattatore siciliano non si esprime nel merito sulla complicata vicenda che riguarda Corona, Alfonso Signorini, Grande Fratello e Mediaset, ma ammette che da telespettatore è materiale ghiotto. «Ha fatto tre milioni di visualizzazioni, tre milioni», ha commentato lo showman siciliano parlando dei numeri ottenuti dai video di Falsissimo diffusi da Youtune, e poi l’affondo finale in cui ha preso di mira la trasmissione di Pierluigi Diaco: «Tre milioni, capite? Sono otto puntate di BellaMa!».