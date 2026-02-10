Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Affari tuoi, rivolta contro Antonio: "Dopo questa basta"

martedì 10 febbraio 2026
Affari tuoi, rivolta contro Antonio: "Dopo questa basta"

1' di lettura

"Sono abituato a salire su una scala nella vita". Antonio arriva dalla Calabria e mette a ferro e fuoco Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1.

Accompagnato in studio dalla bella moglie, divide i telespettatori che seguono la puntata in onda martedì 10 febbraio commentandola in tempo reale su X. 

"Antonio, smettila di parlare in continuazione...", scrive un utente. "Antonio è bello concreto... parla poco e agisce subito", ironizza un altro. "Ma perché parlano in x2 tutti quanti? Santo Dio non si capisce niente di quello che dicono", "Logopedista parla più piano".

E ancora: "La moglie del concorrente calabro è bella, ha qualcosa di Sabrina Salerno, ma è di un'antipatia unica", "Lui tirato con l'espressione, lei antipatica", "Oddio lei mi sta antipatica".

Dopo i proclami iniziali, la partita sembra mettersi male. "Regione fortunata vibes", abbozza un telespettatore. "Mamma mia, sto soffrendo pure io". A un certo punto, Antonio prende coraggio e al Dottore propone un'offerta monstre: 90mila euro

E qui chi segue da casa si scatena: "Quando sparano queste cifre assurde mi cadono le p***le per terra", "No raga dopo questa bastaaaaaa", "Si accontenta di 90.000, modesto!", "Mio marito che gli dice piggliattilli e vavatindi", Si accontenta di 90.000. Procederà a dargli 20.000".

Qualcuno però ha un altro interrogativo da porre: "Mi chiedo ancora perché Stefano non abbia riportato il pacco matto. Era semplicemente geniale. E i 500.000€ come valore maggiore? Pura poesia televisiva".

tag
affari tuoi
stefano de martino
antonio affari tuoi

Affari tuoi Affari Tuoi, Herbert Ballerina insultato da De Martino: "Fermiamo tutto"

Affari Tuoi Affari Tuoi, "quanto parla": si scatena il caos

Affari tuoi Affari Tuoi, Herbert Ballerina abbandona lo studio: "Io ho qualcosa..."

ti potrebbero interessare

Taratata, Bonolis bacia a tradimento Giorgia: cala il gelo

Taratata, Bonolis bacia a tradimento Giorgia: cala il gelo

L'Eredità, Gabriele umiliato: "L'imbarazzo di Liorni"

L'Eredità, Gabriele umiliato: "L'imbarazzo di Liorni"

Marina Berlusconi stronca Fabrizio Corona: "Falsissimo e noiosissimo"

Marina Berlusconi stronca Fabrizio Corona: "Falsissimo e noiosissimo"

Redazione
L'aria che tira, Wanna Marchi sconvolge Parenzo: "Andate tutti a prostitute. Ciao"

L'aria che tira, Wanna Marchi sconvolge Parenzo: "Andate tutti a prostitute. Ciao"

Redazione