Affari tuoi, rivolta contro Antonio: "Dopo questa basta"

"Sono abituato a salire su una scala nella vita". Antonio arriva dalla Calabria e mette a ferro e fuoco Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1.

Accompagnato in studio dalla bella moglie, divide i telespettatori che seguono la puntata in onda martedì 10 febbraio commentandola in tempo reale su X.

"Antonio, smettila di parlare in continuazione...", scrive un utente. "Antonio è bello concreto... parla poco e agisce subito", ironizza un altro. "Ma perché parlano in x2 tutti quanti? Santo Dio non si capisce niente di quello che dicono", "Logopedista parla più piano".

E ancora: "La moglie del concorrente calabro è bella, ha qualcosa di Sabrina Salerno, ma è di un'antipatia unica", "Lui tirato con l'espressione, lei antipatica", "Oddio lei mi sta antipatica".

Dopo i proclami iniziali, la partita sembra mettersi male. "Regione fortunata vibes", abbozza un telespettatore. "Mamma mia, sto soffrendo pure io". A un certo punto, Antonio prende coraggio e al Dottore propone un'offerta monstre: 90mila euro.

E qui chi segue da casa si scatena: "Quando sparano queste cifre assurde mi cadono le p***le per terra", "No raga dopo questa bastaaaaaa", "Si accontenta di 90.000, modesto!", "Mio marito che gli dice piggliattilli e vavatindi", Si accontenta di 90.000. Procederà a dargli 20.000".

Qualcuno però ha un altro interrogativo da porre: "Mi chiedo ancora perché Stefano non abbia riportato il pacco matto. Era semplicemente geniale. E i 500.000€ come valore maggiore? Pura poesia televisiva".