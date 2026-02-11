Libero logo
mercoledì 11 febbraio 2026
L'Eredità, come si presenta in studio Andrea: "Oggetti di scena?"

Occhi puntati su Andrea. Il concorrente de L'Eredità attira l'attenzione dei telespettatori del programma in onda su Rai 1 e condotto da Marco Liorni. Il motivo? I suoi occhiali. Tutto vero. Su X infatti si legge: "Gli occhiali di Andrea sono oggetti di scena?", "Mi ricorda Andrea da Friends". Il ragazzo si è presentato in studio con un paio di occhiali semplici, neri. In realtà molto sobri. Eppure il suo look ha creato il dibattito. 

Non è la prima volta che la discussione si sofferma sul look di qualcuno. Era già successo settimane fa con le professoresse Linda Pani e Greta Zuccarello. Le due ragazze si erano presentate in trasmissione con un look clamoroso, audace: camicia, gonna, collant e scarpe rigorosamente bordeaux.

Una scelta stilistica che aveva scatenato i social, tra "ormoni impazziti", complimenti e sospiri, ma anche qualche critica. Per esempio Salvatore, il quale si interrogava: "Ma il Costumista non sta bene?". In ogni caso il programma di Rai 1 è sicuramente uno dei più discussi sui social dove in tantissimi scrivono e si mettono alla prova. In particolare per la Ghigliottina, il gioco finale.

