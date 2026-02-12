Affari tuoi, rivolta contro Elena: "Le pezze al c***o?"

"Piace vincere facile". Telespettatori in rivolta al termine di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino insieme al "disturbatore" Herbert Ballerina.

Tutta colpa di Elena, la concorrente dal Veneto che dopo appena 5 puntate da pacchista viene sorteggiata per gareggiare e si porta a casa la bellezza di 200mila euro. Non solo: in precedenza la ragazza ha avuto l'ardire di rifiutare non una, ma ben due offerte da capogiro del Dottore da 80mila e 100mila euro. Complimenti per l'autostima e la fiducia cieca nella Dea bendata.

"Quanto amo chi rischia e vince", commenta in tempo reale su X un telespettatore che segue da casa. Ma è uno dei pochissimi giudizi positivi in un mare di veleni e complottismi.

"Se stai con le pezze al chiul come minimo svieni se ti dicono di aver vinto 200k. Secondo me non stava messa così male di base", scrive un utente. "Sono un po' di sere che arrivano in finale sempre pacchi alti... coincidenze?? Vorrei capire poi il codice segreto tra Stefano De Martino ed Herbert per indovinare il contenuto dei pacchi", "La concorrente di stasera, che mi stava antipaticissima, ha avuto il barbaro coraggio di rifiutare 100k e di portarsene a casa il doppio!!!!!!!", "Molto STRANA questa partita...".

"Vinti €200.000 senza dimostrare conoscenze, competenze, confronto con altri concorrenti! Avendo tante liquidità da elargire così da parte della Rai, vorrei sapere se sia una estorsione al popolo d'Italia la richiesta della tassa relativa!", è il caustico commento di un altro spettatore. "Che c... la ragazza", "Il Dottore contro certi concorrenti si accanisce, ad altri stende il tappeto, glielo ha proprio fatto capire che aveva un pacco alto e alla fine non le ha neanche offerto il cambio", "Il Dottore sperava che lei facesse esattamente il ragionamento di Stefano", "Lì da 5 puntate, antipatica e vince pure i 200.000. Mi astengo da commenti".