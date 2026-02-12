Affari Tuoi, De Martino esasperato: scaglia una ciabatta contro Herbert Ballerina

Come ogni sera si riaccendono le luci dello studio di Affari Tuoi, il fortino tv guidato da Stefano De Martino, che su Rai 1 continua a catturare l’attenzione di milioni di spettatori. La puntata è quella di giovedì 12 febbraio, una serata che promette emozioni, risate e qualche colpo di scena.

Al centro della scena c’è la Puglia con Ilenia, chiamata a sfidare la sorte e a tenere testa al temuto Dottore. Al suo fianco, però, non passa certo inosservato papà Sabino. Espansivo, travolgente, sempre pronto a dire la sua, finisce ben presto per catalizzare l’attenzione dello studio. Più che semplice accompagnatore, Sabino sembra quasi il vero protagonista della serata: commenta, si agita, scherza, prova a sciogliere la tensione. E in parte ci riesce, anche se spesso ruba la scena alla figlia.

Ma ormai, nello studio del programma, c’è un’altra presenza che il pubblico aspetta con curiosità: Herbert Ballerina, maestro di comicità surreale e battute spiazzanti. Anche questa volta non delude le aspettative.

Siamo all’inizio della puntata, quando Herbert si presenta nei panni di “pacchista”. Con la sua aria serissima annuncia: "Sono Herbert Ballerina da Campobasso. Dipingo quadri, ma solo con polli maschi". In studio cala un attimo di sospensione. De Martino ripete la frase, quasi cercando di afferrarne il senso nascosto. E la spiegazione arriva immediata: "E poi li espongo in gall… eria".

La battuta è di quelle che dividono: qualcuno scoppia a ridere, altri restano interdetti. De Martino reagisce portandosi le mani al volto: "Nooo…". Seguono applausi, risate e un pizzico di imbarazzo divertito. Poi il commento definitivo del conduttore: "Siamo alla frutta…". Una freddura in grado di gelare lo studio, prima dello sciogliersi in un coro di risate.

Ma non solo: Ballerina ha poi snocciolato l'invenzione del giorno, ossia le "pantoferme". Trattasi di pantofole con un grottesco meccanismo - di base, delle ventose - che le costringe all'immobilità. Insomma, pantofole sempre reperibili e che annullano l'annoso problema di chi, a casa, non le trova mai. Risultato? De Martino, sempre più allucinato dalle trovate del comico, prende una di quelle pantofole e gliela scaglia contro. E lo spettacolo continua