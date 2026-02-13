Affari tuoi, Ilenia fregata? De Martino fulmina il presidente: cala il gelo

"Vi prego fate finire sta puntata odiosissima". I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, si ribellano alla concorrente di giovedì sera, Ilenia dalla Puglia, accompagnata in studio dal padre Sabino.



Il finale, alla Regione Fortunata, è sfortunato: papà e figlia tornano infatti a casa a manu vuote. "Dopo tre ore di discorsi alla fine non hanno vinto... Ma che è ahahah? Bahhh", "Un minuto di silenzio per il povero Sabino: avrebbe dovuto giocare lui e non sua figlia", "Comunque lei antipatichella", "Vedi cosa succede quando guardi schifato €33.000? Quanto ci mette una persona normale a guadagnarli? Un po' di umiltà nella vita non guasta mai".

Molti però si stupiscono per l'esito: per la prima volta da tantissimo tempo, la Regione Fortunata è proprio la Basilicata. "Vero che le statistiche di uscita della Regione Fortunata non tengono in considerazione tutte le regioni selezionate e non svelate nelle puntate in cui non si va alla regione, ma io una speranza alla Basilicata l'avrei comunque data", scrive un utente su X. "Per la prima volta da quando Stefano ha preso il timone di affari tuoi è uscita quella benedetta Basilicata. Buonanotte e a domani per lo speciale sposi", "Bisogna sempre ascoltare Lupo", "Sfatato il tabù della Basilicata come regione fortunata", "Cioè l'innominabile è uscita, che sf***a".

E c'è spazio anche per una battuta fulminante di De Martino, che stuzzica uno degli "opinionisti" un po' distratto nel momento clou: "Abbiamo chiesto ai nostri amici, Il Presidente stava guardando La Ruota della Fortuna e ci ha detto 'Lombardia', che era già stata esclusa". E giù risate.