domenica 15 febbraio 2026
Affari Tuoi, disastro di Ester e Federica: "Mai stata una tripletta così negativa"

1' di lettura

Oggi, domenica 15 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Affari tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova concorrente della serata. Si tratta della pacchista in rappresentanza della Regione Sicilia. Si chiama Ester, viene dalla provincia di Palermo, è una studentessa della magistrale in Economia e Management. Ha deciso di partecipare insieme a sua sorella. Si chiama Federica, viene anche lei dalla provincia di Palermo ed è una studentessa di Psicologia della vita. Entrambe ha giocato col pacco numero 2. Poi De Martino ha approfittato dell'occasione per mandare un grosso in bocca al lupo ai siciliani, devastati dalle frane scoppiate le scorse settimane.

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata. "Azz. Con questi 3 tiri ha fatto fuori 200mila, 100mila (dal pacco nero) e 300mila. Non so se c'è mai stata una tripletta così negativa", "Come fanno a non essere gemelle?!", "A giro c’è sempre una concorrente incinta. Dopo il matrimonio faranno anche il baby shower tra poco", "Vedo, anche ieri sera, che non è più di moda far portare l’ apparecchio per i denti", "Le cose non vanno tanto bene", "Ha portato la tazza di Giorgio, vuole vedere Herbert ballare... questa concorrente è una di noi! Sicuro che non era una pacchers qui su X?". 

tag
affari tuoi
stefano de martino

