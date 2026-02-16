Gianni Morandi, bordata di Rita Pavone: "Non smuove nulla"

"Abitavamo nella stessa pensione". Rita Pavone racconta quanto condiviso con Gianni Morandi. Ospite di Verissimo nella puntata di domenica 15 febbraio su Canale 5, la cantante ricorda: "Una volta disse in tv che si era preso una cotta per me. Mai visto sotto quella luce. L’ho sempre visto come amico o fratellone. Non mi ha mai smosso nulla. Non voglio dire nulla di male. Gli voglio molto bene".

Pavone infatti ha occhi solo per il marito Teddy Reno che a breve compirà 100 anni: "Essendo un po’ confuso, quando lo chiamano, ecco che canta - svela a Silvia Toffanin - della serie ‘sarà pure fuori di testa, ma la voce c’è’. Potrebbe arrivare anche a 105. Non è più semplice come una volta, ma non senti questa differenza se ami quella persona. Viene spontanea questa fase accudente". E poi ancora: "Molto gelosa? No, non mi ha turbato il fatto che fosse bello, anche perché aveva al fianco una donna intelligente. Manco lui credo che fosse geloso. Ho avuto dei grandi ammiratori anche importanti".