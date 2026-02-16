Affari Tuoi, "come ieri": pesante sospetto sul pacco di Elisa

Oggi, lunedì 16 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Sicilia. Lui si chiama Gaetano, viene da Bagheria e nella vita è un inserviente ospedaliero.

La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Lazio. Lei si chiama Elisa, viene da Roma, lavora in ospedale e si occupa di logistica, è una mamma di due bambini: Flavio e Damiano. Ha deciso di partecipare insieme a sua mamma. Si chiama Carla, anche lei viene da Roma, lavora come cameriera di sala in un albergo. Insieme hanno giocato col pacco numero 2.