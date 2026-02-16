Affari Tuoi, "come ieri": pesante sospetto sul pacco di Elisa

Oggi, lunedì 16 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Sicilia. Lui si chiama Gaetano, viene da Bagheria e nella vita è un inserviente ospedaliero.
La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Lazio. Lei si chiama Elisa, viene da Roma, lavora in ospedale e si occupa di logistica, è una mamma di due bambini: Flavio e Damiano. Ha deciso di partecipare insieme a sua mamma. Si chiama Carla, anche lei viene da Roma, lavora come cameriera di sala in un albergo. Insieme hanno giocato col pacco numero 2.
Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Ma perché non ricordo la concorrente? È come se la vedessi per la prima volta!", "Non abbassa mai la testa altrimenti la faccia si scioglie", "Anche ieri numero 2? Ma ieri non ha vinto niente Ester", "Comunque, non ce n’è per nessuno, anche se quando balla, accenna solo il movimento Stefano numero uno", "Il mio momento prefe quando si abbracciano e cantano tutti insieme...".