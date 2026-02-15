Affari tuoi, Stefano De Martino spiazza tutti: "La tazza di Giorgio"

Ester ha scelto di partecipare al programma insieme alla sorella Federica, anche lei palermitana e studentessa di Psicologia della vita. Le due sorelle hanno affrontato la partita insieme, giocando con il pacco numero 2 . Nel corso della puntata, De Martino ha colto l’occasione per rivolgere un messaggio di solidarietà alla Sicilia, augurando un grande in bocca al lupo alla popolazione colpita dalle gravi frane che hanno interessato l’isola nelle scorse settimane.

Domenica 15 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi , il popolare game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino . In apertura di trasmissione, il conduttore ha presentato la nuova concorrente della serata, pacchista in rappresentanza della Regione Sicilia. Si tratta di Ester, originaria della provincia di Palermo, studentessa della magistrale in Economia e Management.

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata. "Azz. Con questi 3 tiri ha fatto fuori 200mila, 100mila (dal pacco nero) e 300mila. Non so se c'è mai stata una tripletta così negativa", "Come fanno a non essere gemelle?!", "A giro c’è sempre una concorrente incinta. Dopo il matrimonio faranno anche il baby shower tra poco", "Vedo, anche ieri sera, che non è più di moda far portare l’ apparecchio per i denti", "Le cose non vanno tanto bene", "Ha portato la tazza di Giorgio, vuole vedere Herbert ballare... questa concorrente è una di noi! Sicuro che non era una pacchers qui su X?".