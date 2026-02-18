Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Affari tuoi, cosa scrive Herbert Ballerina: cala il gelo

mercoledì 18 febbraio 2026
Affari tuoi, cosa scrive Herbert Ballerina: cala il gelo

2' di lettura

La prima volta di Herbert Ballerina, la prima di Stefano De Martino. No, non quella che potrebbero intendere i più maliziosi. Semplicemente, martedì sera ad Affari tuoi è andato in onda un inedito scambio di ruoli tra il pacchista-disturbatore e il conduttore del quiz show dell'access prime time di Rai 1. 

I due sodali, ormai si è capito, si intendono alla perfezione e si divertono nel mettere in scena siparietti, simpatici sfottò, finte baruffe, con Herbert spesso preso di mira dal padrone di casa. 

Stavolta però cambia tutto. Si comincia con De Martino che prende il posto di Ballerina in un momento cult, l'ingresso in studio sulle note di Esibizionista di Annalisa, il tormentone di questa stagione. Stefano entra vestito con cappottone molto glamour e oversize, stile Mahmood, e occhialoni da sole. Ballerina stavolta non è tra i pacchisti, ma ad accoglierlo al tavolo fingendo sconcerto.

Il vero colpo di scena però arriva a inizio puntata quando Herbert prende il telefono e raccoglie la prima offerta del Dottore, mai accaduto. L'impaccio è evidente, tanto che Sara, la concorrente, deve suggerire a Herbert da che parte cominciare a scrivere l'offerta. E quando Ballerina annuncia con enfasi "36mila euro!", De Martino dal tavolo dei pacchisti urla un bel "Prenditeli!". 

tag
herbert ballerina
stefano de martino
affari tuoi
sara affari tuoi

Sui titoli di coda Affari tuoi, Sara umiliata: "Vuol dire che..."

Le parole nel mirino Affari Tuoi, "si è scusato davvero?": esplode la rivolta contro Herbert Ballerina

Quale futuro? Stefano De Martino, voci clamorose sulla sua carriera: nel 2027...

ti potrebbero interessare

Affari tuoi, Sara umiliata: "Vuol dire che..."

Affari tuoi, Sara umiliata: "Vuol dire che..."

Fuori dal Coro, "Torino il punto di partenza": vergogna antagonista su Rete 4

Fuori dal Coro, "Torino il punto di partenza": vergogna antagonista su Rete 4

Claudio Brigliadori
Milano-Cortina 2026, la Rai gongola: cifre clamorose

Milano-Cortina 2026, la Rai gongola: cifre clamorose

Klaus Davi
Affari Tuoi, "si è scusato davvero?": esplode la rivolta contro Herbert Ballerina

Affari Tuoi, "si è scusato davvero?": esplode la rivolta contro Herbert Ballerina