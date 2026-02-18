Affari tuoi, cosa scrive Herbert Ballerina: cala il gelo

La prima volta di Herbert Ballerina, la prima di Stefano De Martino. No, non quella che potrebbero intendere i più maliziosi. Semplicemente, martedì sera ad Affari tuoi è andato in onda un inedito scambio di ruoli tra il pacchista-disturbatore e il conduttore del quiz show dell'access prime time di Rai 1.

I due sodali, ormai si è capito, si intendono alla perfezione e si divertono nel mettere in scena siparietti, simpatici sfottò, finte baruffe, con Herbert spesso preso di mira dal padrone di casa.

Stavolta però cambia tutto. Si comincia con De Martino che prende il posto di Ballerina in un momento cult, l'ingresso in studio sulle note di Esibizionista di Annalisa, il tormentone di questa stagione. Stefano entra vestito con cappottone molto glamour e oversize, stile Mahmood, e occhialoni da sole. Ballerina stavolta non è tra i pacchisti, ma ad accoglierlo al tavolo fingendo sconcerto.

Stefano De Martino trasformatosi in Mahmood che canta Annalisa #affarituoi pic.twitter.com/s42SY5KVAG — Francesca (@_cielodiperle) February 17, 2026

Il vero colpo di scena però arriva a inizio puntata quando Herbert prende il telefono e raccoglie la prima offerta del Dottore, mai accaduto. L'impaccio è evidente, tanto che Sara, la concorrente, deve suggerire a Herbert da che parte cominciare a scrivere l'offerta. E quando Ballerina annuncia con enfasi "36mila euro!", De Martino dal tavolo dei pacchisti urla un bel "Prenditeli!".