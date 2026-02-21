Libero logo
di
sabato 21 febbraio 2026
Verissimo, Corinne Clery choc: "Tradita da mio figlio"

1' di lettura

"Oggi sono un po’ meno emotiva": Corinne Clery si è confessata nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, parlando in particolare del rapporto con il figlio Alexandre Wayaffe, peggiorato nel tempo fino alla rottura. "Sono più consapevole che ho chiuso con mio figlio - ha proseguito l'attrice -. Non c’è più la speranza e neanche la rabbia. Dopo la nostra intervista a dicembre dello scorso anno, ho ricevuto centinaia di messaggi di donne e famiglie che vivono questa situazione. Adesso sto studiando per un mio progetto e mi sto avviando verso un pronto soccorso emotivo per le famiglie nella mia stessa situazione, se non peggio".

E ancora: "Io sono stata tradita da mio figlio, non mi sento mamma. In tutti questi anni ho avuto paura di non essere creduta, di non essere all’altezza... Non se ne parlava. I primi campanelli? Lui era un bugiardo sin da piccolo. A me diceva che la sua insegnante stava affrontando un momento difficile, a loro diceva che io stavo molto male e lui doveva prendersi cura di me. Mi ha rubato la macchina. Mi ha chiesto di fare un investimento all’estero, non ho controllato perché era mio figlio. I soldi andavano a lui e non all’investimento. Quando becchi la persona in flagrante, ti odiano". 

Gianni Morandi, bordata di Rita Pavone: "Non smuove nulla"

"Abitavamo nella stessa pensione". Rita Pavone racconta quanto condiviso con Gianni Morandi. Ospite di Verissi...
corinne clery
verissimo
silvia toffanin

