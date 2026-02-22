Domenica In, lo strazio di Mara Venier per Domenico: come inizia la puntata

Lo straziante dolore per la morte di Domenico, il bimbo col cuore bruciato, irrompe anche negli studi di Domenica In. La puntata in onda su Rai 1 di domenica 22 febbraio si apre in un silenzio carico di emozione. Mara Venier entra in studio con lo sguardo segnato, alle sue spalle la fotografia del piccolo di Nola, due anni e mezzo appena. La conduttrice sceglie di fermare tutto, di dedicare l’avvio della diretta a lui e alla sua famiglia, stringendo in un abbraccio ideale una madre e un padre che hanno sperato fino all’ultimo.

Con la voce rotta dice: "Vogliamo cominciare così con questa fotografia che state vedendo alle mie spalle e che dire, a volte non si trovano le parole… Certamente abbiamo sperato, tutta Italia ha sperato e tutta Italia ha pianto insieme alla mamma, al papà e alla famiglia di questo piccolo angelo che è Domenico. Un grande abbraccio signora Patrizia, con la commozione di tutta Italia. Siamo con lei".