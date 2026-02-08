Domenica In, gelo e imbarazzo tra Venier e Rocio Munoz Morales: "Non dirmelo"

Attimi di gelo a Domenica In dove tra gli ospiti c'è stata Rocio Munoz Morales. L'attrice ha parlato della fine della relazione con Raoul Bova. Tutta colpa di alcuni messaggi privati che mandava alla giovane modella Martina Ceretti. "Bova mi ha appena mandato un messaggio", ha detto la conduttrice di Rai 1 con l'ospite che ha replicato: "Non dirmi che sei anche tu sulla sua lista…", facendo riferimento ai presunti tradimenti dell'attore. "Beh se avessi avuto 20 anni in meno…", è stata la replica un po' imbarazzata di Mara Venier.
E alla domanda su cosa si aspetta per il futuro, Rocio Munoz Morales ha le idee chiare: "Vorrei solo la serenità. E in questo momento l'ho acquistata e per me è davvero importante. Mi immagino con una famiglia".
E sul suo stato sentimentale? "Al momento sono zitella, single. Io comunque dall'età di 23 anni fino ai 37 ho visto sempre lo stesso uomo. Solo lui. A 23 anni ho smesso di vedere altri uomini, ho conosciuto il padre delle mie figlie. A 37 mi ritrovo per la prima volta a dover flirtare e conoscere altri uomini. Sono inciampata, non so che messaggi mandare… Mi corteggiano? Molto. Ma ho anche bisogno di tempo, ho paura di soffrire".