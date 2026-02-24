Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Milano-Cortina, la Cerimonia di chiusura sfonda tra le donne

di Klaus Davimartedì 24 febbraio 2026
Milano-Cortina, la Cerimonia di chiusura sfonda tra le donne

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Cerimonia di Chiusura Olimpiadi)
L’Olimpiade è donna. A cominciare dalle nostre straordinarie atlete: Federica Brignone, Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana, Lisa Vittozzi, Michela Moioli, Sofia Goggia e le altre che hanno fatto incetta di medaglie alle Olimpiadi Invernali appena concluse. 

Ma anche per la forte presa che l’audience ha avuto sul pubblico femminile con punte del 40% in occasione di gare come l’oro in gigante della Brignone o quello della Lollobrigida nei 5000 metri di pattinaggio di velocità e del 30% per le imprese della Vittozzi nel biathlon o per il record di medaglie olimpiche della Fontana. 

Olimpiadi, che lezione! La famiglia è il luogo sacro dove si crescono campioni

All’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina la Cnn ha annunciato che «questa generazione di donne ol...

Ed è stato così anche per la Cerimonia di Chiusura di domenica sera che su Rai 1 ha avuto una media di 6,3 milioni di spettatori col 31% di share, quasi 70mila utenti connessi dai device e fascia prime time nettamente appannaggio della Rai con quasi 8,5 milioni di telespettatori e più del 40% di share. Picchi di gradimento del 40%, soprattutto per Roberto Bolle e Achille Lauro e delle rappresentazioni della Traviata, del Rigoletto e della Madama Butterfly.

Milano-Cortina, gli iettatori della sinistra sconfitti su tutta la linea

Adesso che è finita, ed è stato un successo riconosciuto in tutto il globo terracqueo, possiamo dirlo: le ...
tag
milano-cortina

La protagonista sul palco Sanremo 26, valanga di cattiverie su Laura Pausini: "Pure un po sul..."

Endorsement Meloni, Sighel e Rosanelli fanno impazzire la sinistra: "Giorgia, ti amiamo!"

Graduatorie e specialità Federica Brignone, a rischio la Coppa del Mondo? Una bomba nel regolamento

ti potrebbero interessare

L'Eredità, "si torna a risparmiare": Cristian ko, scoppia il caso

L'Eredità, "si torna a risparmiare": Cristian ko, scoppia il caso

Redazione
Affari Tuoi, da dove viene la pacchista: il dettaglio non sfuggito (e la scelta di De Martino)

Affari Tuoi, da dove viene la pacchista: il dettaglio non sfuggito (e la scelta di De Martino)

D'Amato, la spia-gastronomo della Prima Repubblica

D'Amato, la spia-gastronomo della Prima Repubblica

Daniele Priori
Rete 4, l'eterno trionfo di Bud Spencer e Terence Hill

Rete 4, l'eterno trionfo di Bud Spencer e Terence Hill

Klaus Davi