Milano-Cortina, la Cerimonia di chiusura sfonda tra le donne

Ma anche per la forte presa che l’audience ha avuto sul pubblico femminile con punte del 40% in occasione di gare come l’oro in gigante della Brignone o quello della Lollobrigida nei 5000 metri di pattinaggio di velocità e del 30% per le imprese della Vittozzi nel biathlon o per il record di medaglie olimpiche della Fontana.

CHI SALE (Cerimonia di Chiusura Olimpiadi) L’Olimpiade è donna. A cominciare dalle nostre straordinarie atlete: Federica Brignone, Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana, Lisa Vittozzi, Michela Moioli, Sofia Goggia e le altre che hanno fatto incetta di medaglie alle Olimpiadi Invernali appena concluse.

Ed è stato così anche per la Cerimonia di Chiusura di domenica sera che su Rai 1 ha avuto una media di 6,3 milioni di spettatori col 31% di share, quasi 70mila utenti connessi dai device e fascia prime time nettamente appannaggio della Rai con quasi 8,5 milioni di telespettatori e più del 40% di share. Picchi di gradimento del 40%, soprattutto per Roberto Bolle e Achille Lauro e delle rappresentazioni della Traviata, del Rigoletto e della Madama Butterfly.