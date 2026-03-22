Domenica In, Mara Venier gelo lo studio: "Non credo che ci sarò"

Mara Venier gela lo studio di Domenica In, la trasmissione in onda su Rai 1, con una sola frase. Mentre intervistava Luca Argentero, invitato per parlare della sua nuova serie tv, Ligas, la conduttrice ha fatto intendere che non sarà al timone del noto programma della domenica il prossimo autunno. La presentatrice si è lasciata scappare uno scoop nel momento in cui la conversazione si è allargata all'altra fiction di cui è protagonista Argentero, Doc nelle tue mani, in onda sempre su Rai 1. "Torno ad ottobre e parliamo di Doc, se vuoi", ha detto l'attore, riferendosi al periodo di uscita della prossima stagione. "Non credo che ci sarò ad ottobre", ha risposto allora la Venier, spiazzando tutti.

Resasi conto della rivelazione sconvolgente, la conduttrice ha subito provato a correre ai ripari dicendo: "Non lo dovevo dire, l’ho fatto così!". In molti, comunque, ci hanno visto un addio alla trasmissione. Parole che sembrano un possibile indizio sul suo futuro a Domenica In. Dopo questo scambio di battute, comunque, la presentatrice non ha aggiunto altro.