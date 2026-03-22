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Verissimo, Sal Da Vinci e un regalo inaspettato per Silvia Toffanin

domenica 22 marzo 2026
Verissimo, Sal Da Vinci e un regalo inaspettato per Silvia Toffanin

1' di lettura

Un regalo inaspettato quello che Sal Da Vinci ha portato nello studio di Verissimo su Canale 5 per la conduttrice Silvia Toffanin. "Per dimostrarti la mia eterna amicizia, ti regalo questo mio anello dove c'è scritto: 'Sarà per sempre Sì'!", ha detto il vincitore di Sanremo rivolgendosi alla presentatrice, emozionata per il bel gesto del cantante.

Parlando della sua vittoria la festival, Da Vinci ha rivelato quanto avesse sognato negli anni scorsi prendere parte alla kermesse: "Ho provato per 13 volte ad entrare a far parte del cast del Festival, ma il mio nome non c’era mai. Me la prendevo tanto e ci rimanevo male". E ancora: "Non è stato facile, ho avuto momenti di sconforto. Ho pensato che non fosse la mia strada. Ma quella passione così forte che ti tiene concentrato sull’obiettivo… se ce l’ho fatta io, ce la possono fare tutti". 

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Il cantante, poi, ha spiegato come ha reagito la sua famiglia alla notizia della sua presenza tra i big in gara di quest'anno: "Mia mamma è svenuta quando Carlo Conti ha pronunciato i nomi". Infine, ci ha tenuto a chiarire una voce circolata nei giorni scorsi: "Dicevano che Laura Pausini mi aveva anticipato che avevo vinto, ma non è stato così, mi ha chiesto di che segno zodiacale fossi".  

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