Verissimo, Sal Da Vinci e un regalo inaspettato per Silvia Toffanin

Un regalo inaspettato quello che Sal Da Vinci ha portato nello studio di Verissimo su Canale 5 per la conduttrice Silvia Toffanin. "Per dimostrarti la mia eterna amicizia, ti regalo questo mio anello dove c'è scritto: 'Sarà per sempre Sì'!", ha detto il vincitore di Sanremo rivolgendosi alla presentatrice, emozionata per il bel gesto del cantante.

Parlando della sua vittoria la festival, Da Vinci ha rivelato quanto avesse sognato negli anni scorsi prendere parte alla kermesse: "Ho provato per 13 volte ad entrare a far parte del cast del Festival, ma il mio nome non c’era mai. Me la prendevo tanto e ci rimanevo male". E ancora: "Non è stato facile, ho avuto momenti di sconforto. Ho pensato che non fosse la mia strada. Ma quella passione così forte che ti tiene concentrato sull’obiettivo… se ce l’ho fatta io, ce la possono fare tutti".