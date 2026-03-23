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Verissimo, il lutto che fa crollare Sal Da Vinci: in lacrime dalla Toffanin

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lunedì 23 marzo 2026
Verissimo, il lutto che fa crollare Sal Da Vinci: in lacrime dalla Toffanin

1' di lettura

"Ha lasciato un vuoto enorme. Colmato, però, dall’amore della mia famiglia. Sono stati tre anni difficili”. A Verissimo, il programma di intrattenimento televisivo di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, è stato ospite Sal Da Vinci. Il vincitore del Festival di Sanremo si è raccontato senza peli sulla lingua. E ha anche confessato di provare un certo "vuoto" ricordando la scomparsa del padre. 

Era il 10 maggio del 2015, e il cantante napoletano stava festeggiando con la compagna l’ultima replica del suo spettacolo teatrale. Poi ricevette una telefonata e scoprì che suo padre Mario era in ospedale. Quindi lasciò tutto e lo raggiunse. “Non mi ero preoccupato più di tanto”, ha raccontato a Silvia Toffanin. “Non pensavo che lui fosse già andato via - ha poi aggiunto -. Tra me e me pensavo che forse probabilmente stava proprio male e che l’avevano portato in terapia intensiva. Era il massimo che mi potevo augurare in quel momento”.

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