L'Eredità, "si può dire?": Fabrizio vince ma viene travolto

Fabrizio il concorrente che è riuscito ad arrivare alla ghigliottina a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 28 marzo. Il campione si è seduto al tavolo del gioco finale con un montepremi di 180mila euro. Al Triello aveva sfidato Laura e Vittoria e poi solo Vittoria ai Cento Secondi. Alla fine ha avuto la meglio lui.

Le cinque parole da collegare questa sera erano Piace, Scherzo, Colpo, Clima e Quarto d'ora. Dopo ben cinque dimezzamenti, la cifra in palio è scesa a 5.625 euro. Il concorrente ci ha pensato su un minuto come previsto dal regolamento e alla fine ha puntato tutto su "Brutto". Questa la parola scritta sul cartoncino a sua disposizione. E ha indovinato: era proprio questa la parola corretta della ghigliottina.

"Si può dire che era troppo facile? #leredità", ha commentato un utente su X subito dopo la puntata riferendosi alla parola della ghigliottina. "Brutto, facilissima", ha scritto qualcun altro, trovandosi d'accordo con il commento precedente. E ancora: "Bello facile, dai". In molti, dunque, hanno trovato la soluzione di questa sera piuttosto facile.