Affari Tuoi, "quelli come te...": Herbert gela De Martino

Iside da Reggio Calabria è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 28 marzo. "Ho 25 anni e nella vita ho un salone di parrucchiera insieme a mamma Rosetta", ha raccontato. Con lei in studio il fidanzato Kevin, 25 anni da Reggio Calabria, che ha detto: "Sono parrucchiere anche io". "Ma separati, siamo in sedi separate", ha chiarito Iside. Che ha aggiunto: "Stiamo insieme da 8 anni. Ci siamo conosciuti a scuola, merito mio...". "Era una mia fan all'epoca", ha detto lui. E a quel punto il conduttore gli ha dato il cinque: "E andiamo!". I due hanno giocato col pacco numero 7.

Poi c'è stato anche il momento Herbert Ballerina, che presentandosi ha detto: "Io cammino scalzo per le piscine, sono un fungaiolo". E tutti giù a ridere. Dunque, si è passati all'invenzione del giorno. "Oggi un'invenzione che strizza l'occhio all'ecologia. Quelli come te che fanno sci nautico...", ha cominciato rivolgendosi a Stefano. Poi quando il pubblico ha cominciato a ridere, De Martino lo ha invitato a continuare: "Come vedi, non ti contraddico, vai vai...". "Quelli come te che fanno sci nautico un po' inquinano i mari perché per fare sci nautico serve il motoscafo che inquina e fa rumore", ha ripreso il comico.