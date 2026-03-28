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Affari Tuoi, "quelli come te...": Herbert gela De Martino

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sabato 28 marzo 2026
Affari Tuoi, "quelli come te...": Herbert gela De Martino

2' di lettura

Iside da Reggio Calabria è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 28 marzo. "Ho 25 anni e nella vita ho un salone di parrucchiera insieme a mamma Rosetta", ha raccontato. Con lei in studio il fidanzato Kevin, 25 anni da Reggio Calabria, che ha detto: "Sono parrucchiere anche io". "Ma separati, siamo in sedi separate", ha chiarito Iside. Che ha aggiunto: "Stiamo insieme da 8 anni. Ci siamo conosciuti a scuola, merito mio...". "Era una mia fan all'epoca", ha detto lui. E a quel punto il conduttore gli ha dato il cinque: "E andiamo!". I due hanno giocato col pacco numero 7.

Poi c'è stato anche il momento Herbert Ballerina, che presentandosi ha detto: "Io cammino scalzo per le piscine, sono un fungaiolo". E tutti giù a ridere. Dunque, si è passati all'invenzione del giorno. "Oggi un'invenzione che strizza l'occhio all'ecologia. Quelli come te che fanno sci nautico...", ha cominciato rivolgendosi a Stefano. Poi quando il pubblico ha cominciato a ridere,  De Martino lo ha invitato a continuare: "Come vedi, non ti contraddico, vai vai...". "Quelli come te che fanno sci nautico un po' inquinano i mari perché per fare sci nautico serve il motoscafo che inquina e fa rumore", ha ripreso il comico.

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"Dovremmo andare tutti a vela, hai ragione", ha concordato il presentatore. E Herbert ha continuato: "Oppure c'è questa invenzione qui, il mare in discesa, un mare in pendenza, questo vale eh". E di nuovo grosse risate in studio. 

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