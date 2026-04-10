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Affari tuoi, Herbert Ballerina si umilia da solo: "Sempre peggio"

venerdì 10 aprile 2026
Affari tuoi, Herbert Ballerina si umilia da solo: "Sempre peggio"

1' di lettura

Un Herbert Ballerina in grande spolvero, quello che giovedì delizia i telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Si parte con le canoniche presentazioni da pacchista-disturbatore: "Herbert Ballerina da Campobasso, io dipingo i lombrichi... Sono un vermiciatore". "Mamma mia...", allarga le braccia De Martino. "L'hai capita?", "Sempre peggio".

Quindi tocca all'angolo delle (strampalate) invenzioni. "Oggi è per la tranquillità nel mondo". "Oh, te ne vai?", lo gela il conduttore. "No, e dove me ne vado? Su Marte? Oggi praticamente i tempi sono frenetici e la gente si innervosisce e perde le staffe. E allora io per non perdere le staffe ho inventato delle staffe con il Gps così tu le puoi ritrovare!".

"E come si chiama questa invenzione?", "Gps Staffe, per non perdere le staffe!", ribadisce un entusiasta Herbert, brandendo la bizzara invenzione dopo averla sfilata da sotto il bancone. "Che livello...", riconosce ancora uno sconsolato De Martino, che poi si fa dare un passaggio da Ballerina arrivando a grandi balzi fino alla scrivania al centro dello studio. Sulle note, ovviamente, della festosa Marcia dei Bersaglieri.

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