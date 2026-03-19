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Fiorello prende posizione sul referendum giustizia: la bomba dello showman

giovedì 19 marzo 2026
Fiorello prende posizione sul referendum giustizia: la bomba dello showman

2' di lettura

Fiorello d'accordo con Pierluigi Diaco. Durante la puntata di giovedì 19 marzo de La Pennicanza su Radio2, il conduttore ha commentato la presa di posizione del presentatore di Bellamà, che si era schierato pubblicamente sul referendum. "Con Diaco - ha detto Fiorello - abbiamo trovato uno che si schiera per il Sì al Referendum. Ha detto che 'se in Italia voti No sei un testimonial, se voti Sì sei un lacchè'. Non c'ha tutti i torti secondo me, secondo me eh".

Diaco, all'Adnkronos, aveva affermato: "Voto sì al Referendum. In Italia se voti no diventi un testimonial, se voti sì sei un lacchè. Questa narrazione è talmente insopportabile che pago volentieri il prezzo di essere liquidato come 'l'amico di, il servo di…' e via dicendo. D'altronde - aveva aggiunto - chi vota sì fa parte di uno schieramento largo e non ideologico ma chi, tra il mondo dello spettacolo e del giornalismo, dichiara di votare no è destinato a stare in quella eterna comfort zone chiamata 'salvatori della patria'. È tutto così ridicolo". 

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Nelle ultime ore, tra i vip che si sono schierati a favore della riforma c'è anche Valeria Marini. "Al referendum sulla giustizia voterò sì perché nei Paesi in cui esiste la separazione tra giudice e pubblico ministero il sistema funziona meglio e si riducono le lungaggini burocratiche". Una convinzione maturata anche attraverso un’esperienza personale. La Marini ha ricordato la vicenda che ha coinvolto la madre, Gianna Orrù, vittima di una truffa da 335 mila euro. Un processo "durato oltre sei anni che, nonostante una decisione favorevole del giudice e la condanna al risarcimento, si è concluso con la prescrizione a causa di un errore nelle trascrizioni delle date da parte del pubblico ministero. Questo crea difficoltà concrete per chi ha subito il danno e rende ancora più evidente quanto sia importante la responsabilità di chi sbaglia". 

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