Fiorello prende posizione sul referendum giustizia: la bomba dello showman

Fiorello d'accordo con Pierluigi Diaco. Durante la puntata di giovedì 19 marzo de La Pennicanza su Radio2, il conduttore ha commentato la presa di posizione del presentatore di Bellamà, che si era schierato pubblicamente sul referendum. "Con Diaco - ha detto Fiorello - abbiamo trovato uno che si schiera per il Sì al Referendum. Ha detto che 'se in Italia voti No sei un testimonial, se voti Sì sei un lacchè'. Non c'ha tutti i torti secondo me, secondo me eh".

Diaco, all'Adnkronos, aveva affermato: "Voto sì al Referendum. In Italia se voti no diventi un testimonial, se voti sì sei un lacchè. Questa narrazione è talmente insopportabile che pago volentieri il prezzo di essere liquidato come 'l'amico di, il servo di…' e via dicendo. D'altronde - aveva aggiunto - chi vota sì fa parte di uno schieramento largo e non ideologico ma chi, tra il mondo dello spettacolo e del giornalismo, dichiara di votare no è destinato a stare in quella eterna comfort zone chiamata 'salvatori della patria'. È tutto così ridicolo".