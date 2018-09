Serie A, sesto turno: la Juventus fa sei su sei, Dybala si sblocca. Napoli show col Parma, la Lazio cresce

Vince la Juventus, vincono tutte le big. Il sesto turno della Serie A chiarisce le gerarchie, con i campioni d'Italia ovviamente davanti a tutti. Sesta vittoria di fila per la Juve, che batte 2-0 il Bologna a Torino con il primo gol di Dybala e il raddoppio di Matuidi, tutto nel primo tempo. Dietro, conferme per il Napoli di Carlo Ancelotti: 3-0 al Parma con gol di Insigne e doppietta di Milik. Continua la striscia positiva della Lazio, che vince 2-1 in casa dell'Udinese con reti di Acerbi e Correa nella ripresa. E respira la Roma, che travolge 4-0 il Frosinone (Under, Pastore, El Shaarawy e Kolarov) salvando la panchina di mister Di Francesco. Bene il Genoa (2-0 al Chievo con Piattek-gol), deluse Sampdoria (0-0 a Cagliari con rigore sbagliato al 92') e Atalanta (0-0 col Torino). Giovedì sera chiudono Spal-Sassuolo ed Empoli-Milan: per i rossoneri è già partita decisiva per non perdere il treno della Champions League.



Serie A, sesto turno



Inter-Fiorentina 2-1

Udinese-Lazio 1-2

Atalanta-Torino 0-0

Cagliari-Sampdoria 0-0

Genoa-Chievo 2-0

Juventus-Bologna 2-0

Napoli-Parma 3-0

Roma-Frosinone 4-0

Spal-Sassuolo

Empoli-Milan

Classifica

Juventus 18; Napoli 15; Lazio 12; Sassuolo, Fiorentina, Inter 10; Spal, Genoa 9; Sampdoria, Roma, Udinese 8; Parma 7; Atalanta, Torino, Cagliari 6; Milan 5; Empoli, Bologna 4; Frosinone 1; Chievo -1