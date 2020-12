Franck Kessie, la sua "sobria casetta": cosa spunta nel video dell'esultanza dopo il gol all'ultimo di Hernandez

24 dicembre 2020 a

Quello che vedete nella foto è Franck Kessie, faro e diga del centrocampo del Milan che passerà il Natale da solo al primo posto in classifica. Ma nella partita di ieri sera, mercoledì 23 dicembre, Kessie era a casa sua, squalificato per un turno. E ha sofferto dal divano. E per tornare ancora alla foto, eccolo mentre esulta senza freni al gol del 3-2 di Theo Hernandez arrivato nel pieno recupero del secondo tempo. Rete che ha fatto impazzire di gioia tutti i tifosi del Milan, Kessie compreso. E la sua gioia, il centrocampista ivoriano la ha mostrata anche in una story su Instagram, dove ha colpito però la sua "sobria" casetta. Solo in questo frame si notano un televisore incassato e con cornice grande quasi - o forse più - dello stesso Kessie e un lampadario, sulla sinistra, che è tutto un programma...

