Che tempo che fa, Zlatan Ibrahimovic "scarica" su Paolo Maldini: "Rinnovo col Milan? Decide lui..."

Tre punti importantissimi, e convincenti, quelli del Milan contro l'Hellas Verona. Partita con moltissime riserve e decisa proprio da due di loro: reti di Krunic e Dalot. Zlatan Ibrahimovic, infortunato, dopo Sanremo ha preso posto in tribuna. E in serata ha partecipato a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 3, dove non ha parlato soltanto della kermesse dell'Ariston ma anche del suo futuro da calciatore. Sarà ancora in rossonero?

"Al Milan ho tante responsabilità, e mi sento un leader. Questa squadra è l'unica dove mi sono emozionato. Voglio dare tanto e insegnare tanto per essere una guida. Quando mi guardano si aspettano qualcosa da me. Volevo essere della partita a Verona, perché mi sento troppo dentro e mi è mancata troppo la squadra", ha premesso lo svedese. Dunque, sul suo futuro: "Se resto al Milan? Vediamo, dipende da Paolo (Maldini, ndr). Se lui vuole, ci siamo". Insomma, Zlatan a giocare un altro anno in rossonero sembrerebbe anche starci.

Dunque sulla corsa scudetto: "Se il campionato è ancora aperto? Ci sono ancora tante partite, tutto può succedere. L'Inter ha solo una partita a settimane e ha più tempo per prepararsi e recuperare. Il mio lavoro è vincere trofei e sono venuto al Milan per vincere", ha ribadito Zlatan. Infine, anche una battuta su Sanremo 2021, definito "una grande esperienza, è stato tutto bello. Io però non volevo che nulla fosse programmato, non ho voluto sapere in anticipo le domande, certe frasi mi vengono spontaneamente e fanno uscire il vero Zlatan"m ha concluso Ibra.

