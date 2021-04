Juventus, bilancio in rosso anche per il coronavirus. Che succede se la Juve non va in Champions League?

06 aprile 2021 a

Match cruciale per la Juventus quello di domani sera, mercoledì 7 aprile 2021 alle 18:45. I bianconeri si giocheranno la stagione contro il Napoli di ringhio Gattuso. La partita vale però ben di più di un semplice spareggio per un posto in Champions League: la pandemia ha messo in crisi anche il calcio, azzerando fonti di fatturato come la biglietteria e limitato gli utili da player trading. Le casse dei bianconeri avevano iniziato a piangere già prima della Covid. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il costo della rosa 2018/19 era quasi pari al fatturato operativo (451 milioni di costo di stipendi e ammortamenti su 464 di fatturato).

Nell'ultimo decennio, il club di Agnelli ha accumulato perdite per 266 milioni di euro. In netta crescita invece il valore azionario, frenato tuttavia dalla pandemia. Il brand ha continuato ad accrescere il proprio valore, anche grazie al seguito portato dall'arrivo di Cristiano Ronaldo, che ha però rappresentato un investimento esagerato, se rapportato ai successi ottenuti (360 milioni in 4 anni). Giunti a questo punto, si rendono quindi necessari gli introiti provenienti dalla Champions League che, fino all'anno scorso non sono mai stati in discussione, ma che quest'anno potrebbero venire meno. A pari punti con i partenopei (in quinta posizione della classifica), i bianconeri non possono permettersi più errori.

Dal 2012 ad oggi, la Juventus ha raccolto circa 650 milioni di euro dalla Champions League, in media 80 milioni l'anno. Nel 2017, anno della finale di Cardiff, la Juve aveva ricevuto la bellezza di 110 milioni premio, di più di quanto abbia raccolto il Real campione. Nelle ultime due partecipazioni, culminate agli ottavi di finale, il compenso è stato sugli 80 milioni. La differenza di premio rispetto alla competizione cugina, l'Europa League, è palpabile. La mancata qualificazione alla competizione superiore, metterebbe in seria difficoltà economica i bianconeri.

