Gianluigi Donnarumma, non firma il rinnovo col Milan ed è corteggiato dalla Juve: alla vigilia della sfida Champions

La sfida con la Juventus per il Milan è con ogni probabilità la gara di maggior peso nel 2021. La partita si è appesantita negli ultimi giorni del caso Donnarumma, oltreché della lotta per un posto in Champions League. Il colloquio avvenuto sabato mattina, prima della partita con il Benevento, con duecento tifosi fuori dai cancelli di Milanello per incitare la squadra in vista dell'impegno serale del Milan, con in seguito una delegazione di loro che ha parlato privatamente con il giocatore, è stato di contenuti molto diretti. "O rinnovi in settimana o non scendi in campo con la Juve", gli hanno detto gli ultrà.

Uno scenario surreale, scrive il Corriere della Sera, con il portiere che vorrebbe restare al Milan, mentre il suo agente Mno Raiola spinge per trovargli contratti più vatntaggiosi in altri club e chiede ai rossoneri un ingaggio di 10 milioni. Il d.t. Paolo Maldini e il d.s. Frederic Massara hanno deciso di congelare tutte le trattative per i rinnovi di contratto fino a dopo la conclusione del campionato. La società ritiene di aver presentato, con la proposta di 8 milioni, la migliore offerta possibile e oltre non intende spingersi, tanto da aver già bloccato nel caso Mike Maignan del Lille.

Le parti come si vede sono lontane e la sfida con la Juve rischia di arrivare in un momento non semplice per i rossoneri, nonostante la vittoria di sabato contro Il Benevento. Una sfida delicata che può decidere le sorti di una intera stagione da una parte e dall'altra.

