Callum Robinson, il calciatore no-vax terrorizza la Premier: "Ho preso due volte il Covid, ma non mi vaccino"

In Inghilterra preoccupa il numero dei calciatori no-vax. Dato che solo sette club di Premier League hanno oltre il 50% dei calciatori coperti dalla doppia dose. Poi ci sono quelli no-Vax, come Callum Robinson, 26enne attaccante dell'Irlanda e del West Bromwich. "Ho preso due volte il Covid, ma non mi sono vaccinato - ha ammesso di recente - Più avanti potrei cambiare idea, ma in questo momento non sono vaccinato”. E nella lista dei ‘ribelli’ al vaccino, ci sono anche grandi sportivi come Granit Xhaka (ex obiettivo della Roma) e N'Golo Kanté del Chelsea: il primo, centrocampista dell’Arsenal e unico non vaccinato della Svizzera, ha dovuto saltare la sfida con l'Italia a settembre perché positivo; per il francese invece niente gara con la Juve a causa del Covid.

Il duro messaggio lanciato da Klopp.

Non bastano dunque le campagne di sensibilizzazione e gli appelli, perché c’è ancora chi continua a ribellarsi. Tra gli sfoghi contro i no-vax, anche quello di recente di Jurgen Klopp, manager del Liverpool: "Non capisco le persone che dicono che questa (la somministrazione del vaccino, ndr) sia una violazione della loro libertà. Perché se è così, il fatto che non possono guidare ubriachi lo è - ha detto - È un po’ come guidare in stato di ebbrezza. Potremmo essere stati tutti in una situazione in cui abbiamo bevuto una birra o due e abbiamo pensato di poter guidare un’auto, ma poiché la legge dice che non possiamo, non lo facciamo.

Ma questa legge non è lì per proteggermi quando bevo birra e voglio guidare, ma è lì per proteggere tutte le altre persone perché sono ubriaco”. E ancora: “Ho preso il vaccino perché ero preoccupato per la mia salute ma soprattutto per tutti quelli che mi circondavano — ha concluso l’allenatore dei Reds — Se prendo e soffro di Covid-19: colpa mia. Se lo prendi e lo diffondi a qualcun altro: colpa mia e non è colpa di nessun altro".

