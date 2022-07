Gleison Bremer, clamoroso in Serie A: chi brucia la Juve. Addio, Toro...

14 luglio 2022 a

L’Inter si avvicina sempre di più a Gleison Bremer, che aspetta solo l’affondo dei nerazzurri per giocare in quel di Milano la prossima stagione. Nell'incontro andato in scena mercoledì 13 luglio a Milano tra i rappresentanti del club del Biscione, Paolo Busardò (agente del brasiliano) e Davide Vagnati (d.s. del Torino) sono stati fatti importanti passi avanti tra le società, e nel giro di una settimana il classe 1997 potrebbe diventare un nuovo giocatore dell'Inter. La distanza tra le parti rimane, ma il club granata sembra disposto a scendere dai 40 milioni di euro richiesti a 35 (bonus compresi), a queste condizioni cresce la fiducia dell'Inter di chiudere l’affare, anche senza aspettare la cessione di Skriniar.

Marotta vuole anticipare l’accorso sulla Juve

L’a.d. Beppe Marotta vuole stringere i tempi, scrive Sportmediaset, e cercare di fissare le visite mediche già per i prossimi giorni, in modo da mettere il difensore a disposizione di Simone Inzaghi il prima possibile. Anche così bruciando la possibile concorrenza della Juventus, che cerca un sostituto di Matthijs De Ligt e sarebbe disposta ad offrire al Toro i 40 milioni che chiede per il giocatore. Il brasiliano, così, non dovrebbe neanche cambiare città, avendo un contratto più ricco rispetto ai tre milioni per cui si è accordato con l’Inter. I nerazzurri rimangono in netto vantaggio però, in quello che è un vero e proprio Derby d’Italia di mercato. Dalla vendita di Milan Skriniar al Psg, con i parigini pronti a offrire 70 milioni di euro, arriverebbe la liquidità sufficiente per l’affondo definitivo, anche se la trattativa col Toro potrebbe sbloccarsi prima. E per diversi media italiani, la fumata bianca sembra essere vicina.

