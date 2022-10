Milan, asfaltato il Monza: Diaz-show, si sblocca pure Origi

22 ottobre 2022 a

Tutto fin troppo facile per il Milan, che pure con un ampio turnover si sbarazza senza particolari problemi del Monza. Il primo derby in Serie A per i brianzoli in quel di San Siro è finito male, ma i ragazzi di Palladino hanno poco da rimproverarsi: hanno provato a fare la loro partita, ma i rossoneri l’hanno subito indirizzata.

Il 4-1 finale vale la quarta vittoria consecutiva in campionato per il Milan, che dopo la sconfitta con il Napoli non si è pianto addosso e ha macinato punti. I rossoneri hanno agganciato in vetta proprio la squadra di Spalletti, che domani sarà attesa dalla difficile prova sul campo della Roma. Tornando al match di San Siro, a sbloccarlo è stato Brahim Diaz, che conferma l’ottimo stato di forma: il suo gol è stato simile a quello segnato contro la Juve, con un’azione solitaria che ha messo in ginocchio tutta la difesa del Monza.

Sempre Diaz ha poi raddoppiato, ancora con un gol di pregevole fattura, stavolta con una bella conclusione da dentro l’area. Il terzo sigillo porta la firma di Origi, che si è sbloccato con un gran tiro da fuori, semplicemente imparabile. Il Monza ha trovato il gol della bandiera con una splendida punizione di Ranocchia, mentre a fissare il punteggio sul 4-1 è stato il solito Leao, entrato dalla panchina.