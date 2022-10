Napoli, Simeone nella storia: la pazzesca statistica che lo lega a papà Diego

27 ottobre 2022 a

Il Napoli vola in campionato e in Champions. La testa di Serie A e ora quella (ufficiale) del girone, davanti al Liverpool. Col Rangers è 3-0 al Maradona, con un super Giovanni Simeone, che ha realizzato una doppietta. Per la sqaudra di Luciano Spalletti è la 12esima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni, ma anche un record molto speciale per il centravanti argentino: l’unico altro giocatore del suo Paese capace di segnare quattro gol nelle prime quattro partite di Champions della carriera è stato suo papà, tale Diego Simeone. “Veramente? Non lo sapevo e non l’avrei pensato”, ha detto incredulo a Sky Sport dopo la partita.

Se il Cholito sorride, proprio suo papà Diego non può farlo: l’Atletico del Cholo è fuori dalla Champions, dopo il rocambolesco pareggio contro il Bayer Leverkusen, con tanto di rigore sbagliato all'ultimo secondo: "Mi spiace molto per l’Atletico, era bello vedere qualificati anche loro, ma papà sarà contento per me”, ha detto ancora Giovanni. Che ha poi aggiunto: "Abbiamo fatto una bellissima partita, il premio di migliore in campo è per me, ma anche per tutti i miei compagni, per chi lavora nel Napoli dietro le quinte e per i tifosi”.

Agli ottavi, così, i partenopei troveranno una seconda degli altri gironi, fatta esclusione per le squadre dello stesso Paese, che non potranno giocare almeno agli ottavi le une contro le altre. Nell’altro girone del Napoli, quello A, il Liverpool si è imposto contro l’Ajax, ad Amsterdam è finita 3-0. Ma oramai la vittoria è arrivata troppo tardi: i Reds giocheranno contro una prima in classifica gli ottavi, l’Ajax molto probabilmente giocherà in Europa League.