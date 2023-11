Napoli, "voi due fuori!": clamoroso al vertice, che viene cacciato da De Laurentiis

14 novembre 2023 a

Alla fine, molto probabilmente, sarà Walter Mazzarri a sedersi sulla panchina del Napoli al posto di Rudi Garcia. Il tecnico toscano, già sulla panchina azzurra dal 2009 al 2013, vincendo una Coppa Italia, sarà il numero allenatore per sei mesi, prima che De Laurentiis dia di nuovo la caccia ad Antonio Conte, che già per due volte tra ottobre e questo mese ha declinato.

Non è bastato il colloquio con Igor Tudor andato di scena lunedì a Roma. Ma ora spunta l’indiscrezione che lascia sorpresi tutti. Il faccia a faccia inizialmente era aperto ad altre due persone presenti, ma ad un certo punto dell'incontro il presidente del Napoli ha chiesto di uscire dalla stanza sia all’a.d. Andrea Chiavelli che all'agente di Tudor, il connazionale Anthony Seric (anche lui ex giocatore di Serie A, Parma e Lazio tra le altre).

Gazzetta: “De Laurentiis, modo cinematografico”. Tudor disposto a giocare con la difesa a quattro, ma Mazzarri

L'intento di De Laurentiis — ha spiegato in un articolo la Gazzetta dello Sport — era sondare più nel profondo il Tudor meno formale, l'uomo prima ancora che l'allenatore. Un modus operandi che il produttore cinematografico da sempre adotta quando deve scegliere collaboratori di una certa importanza. De Laurentiis è rimasto convinto da Tudor, anche sulla questione modulo: il tecnico ex Verona sarebbe disposto a non restare fossilizzato sulla sua difesa a tre, difficilmente praticabile con la rosa del Napoli e che metterebbe lontano dalla porta Kvaratshkelia. Sembrava tutto fatto, ma alla fine De Laurentiis ha poi cambiato idea: oggi, martedì, parlerà con Mazzarri e molto probabilmente proporrà a lui un contratto di sei mesi. Poi dall’estate si farà sul serio con Conte.