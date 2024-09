Sinner in pausa agli Us Open? La corsa perdifiato e l'abbraccio: modalità ultrà

02 settembre 2024 a

Alle 2 di questa notte ora italiana Jannik Sinner tornerà in campo agli Us Open contro l'idolo di casa Tommy Paul, con l'obiettivo di conquistare i quarti a Flushing Meadows. Stando al pronostico, non una impresa titanica per l'azzurro, numero 1 del ranking mondiale.

Decisamente più abbordabile di quanto fatto da Charles Leclerc domenica pomeriggio a Monza: una gara-capolavoro, per strategia e sangue freddo, che ha portato la Ferrari sul grandino più alto del podio nell'attesissimo Gp d'Italia.

Una prova vissuta da Sinner, giocoforza, davanti alla tv a oltre seimila chilometri di distanza. E celebrata sui social, dove ha condiviso tramite una storia sulla propria pagina Instagram la folle corsa di Leclerc ad abbracciare i ragazzi del muretto della rossa, una volta superato il traguardo e "parcheggiare" la sua monoposto.

Sinner e Leclerc sono amici, si stimano, si tifano l'un l'altro e si scrivono molto spesso messaggi di supporto e di incoraggiamento, come accaduto qualche mese fa quando Jannik fu fermato sul più bello dal grave infortunio all'anca. Logico, insomma, che il 23enne di San Candido abbia esultato in modalità "ultrà".

Ma il fatto è indicativo anche del clima di serenità che si respira di nuovo nell'entourage dell'altoatesino, una volta superato il trauma (segreto) del caso Clostebol che ha seriamente rischiato di compromettere la sua stagione, sotto vari punti di vista.