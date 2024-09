Sinner, chi corre a salutare dopo aver battuto Medvedev: lo stadio impazzisce

05 settembre 2024 a

a

a

La sua prima semifinale in carriera agli Us Open non turba più di tanto Jannik Sinner. La vittoria contro il russo Daniil Medvedev in quattro set appare quasi una "formalità" e consente all'altoatesino di entrare nel ristretto novero dei grandissimi che in carriera hanno conquistato l'accesso alla semifinale in tutti e quattro gli Slam, compresi dunque Australian Open, Roland Garros e Wimbledon. Sinner ci è riuscito a 23 anni, e dà tutta l'impressione che questo più che un record sia solo un punto d'inizio.

A Flushng Meadows, il Rosso di San Candido ha conquistato tutti per la sobrietà, la gentilezza, l'educazione. E l'attenzione per i tifosi che lo acclamano. Un esempio? Prima di uscire dal campo, subito dopo l'intervista post-match vinto contro Medvedev, Jannik è stato protagonista di un gesto dolcissimo, avvicinandosi a un ragazzino messicano che si era presentato con un cartello per il suo idolo e che non aveva mai smesso di sostenerlo, anche nel brutto passaggio a vuoto del secondo set (vinto dal russo 6-1).

Sinner rullo compressore, Medvedev spazzato via: il puntp (irreale) che vale la semifinale agli Us Open | Video

La foto del bambino che lo guarda estasiato, con la bocca spalancata per la sorpresa, mentre il numero 1 al mondo gli si avvicina e gli accarezza la testa, circondato da altri tifosi in visibilio, è ovviamente diventata virale su X.

Sinner trema, "la regola Kyrgios": il bacio della morte, cosa sta succedendo agli Us Open

"Sapevo che sarebbe stata una partita fisica, ci conosciamo benissimo - ha spiegato Sinner riguardo a Medvedev -. Ho fatto punti a rete, lavoriamo molto su questo aspetto del gioco, so che devo migliorare molto, ho cercato di mescolare la tattica. La classifica? Non è il momento, l'importante è arrivare a Torino. L'importante è essere costantemente avanti nei tornei e in questo sono migliorato negli ultimi anni".

Ora la sfida con il britannico Jack Draper: "Ci conosciamo bene, siamo amici fuori dal campo, sarà dura perché sta giocando in modo incredibile, per il momento sono contento di essere in semifinale. Nessuna partita è scontata, la semifinale è sempre difficile. Lui sta servendo alla grande e giocando il suo miglior tennis. Quando la partita sarà terminata torneremo a essere gli amici di sempre".