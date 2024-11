Jannik Sinner gela Fabio Fazio: "Ah guarda, non vedevo l'ora..."

18 novembre 2024 a

Dopo il trionfo alle Finals di Torino, Jannik Sinner è stato ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il talk show in onda sul Nove. Il conduttore ha fatto notare al numero uno al mondo che la sua statuina del Presepe napoletano è tra le più vendute. "Sai che sei la statuina del Presepe più presente quest'anno a Napoli? Sei il pastore dominante...", ha dichiarato Fazio. "Con la coppa", ha aggiunto Luciana Litizzetto.

Sinner, però, non è parso così tanto entusiasta di questa notizia. "Ah guarda... non vedevo l'ora", ha replicato a Fazio e Litizzetto tra gli applausi e le risate del pubblico. A quel punto, il conduttore - un po' in imbarazzo - ha preferito non dargli corda e ha ignorato quella battuta.

"Sei il primo tennista italiano a vincere le Atp Finals e senza perdere nemmeno un set - ha proseguito Fazio -. A vederti si capisce quali sono la tua forza e il tuo sacrificio, ma a che punto del tuo potenziale sei?". "A 23 anni non puoi essere al 100% - la replica di Sinner -. Nessuno di noi a 23 anni era perfetto e nessuno lo sarà però ho il mio team a fianco che mi aiuta. Se vuoi mantenere questa posizione devi lavorare sempre".