Jannik Sinner fa impazzire Giorgio Chiellini: attenti a questa giocata

19 novembre 2024 a

a

a

Lo scambio prolungato tra Sinner e Ruud, nella semifinale delle Finals di sabato a Torino, ha caricato e non poco anche Giorgio Chiellini. Una serie di colpi prolungati, prima della difesa del 23enne altoatesino e del pallonetto che ha portato il suo punto contro il rivale, annientato con un doppio 6-1 6-2. Sugli spalti, l’ex difensore e capitano della Juve è esploso di gioia, mentre veniva ripreso dalle telecamere mentre esultava con i pugni chiusi, come faceva di solito in campo dopo un intervento decisivo.

Di certo l'ex difensore e ora dirigente della Juve non è stato il solo a esultare. I colpi incredibili di Sinner hanno infiammato il palazzetto da subito. Oltre a Chiellini, le telecamere hanno inquadrato anche Massimiliano Allegri, che si stava divertendo molto. Poi la vittoria in finale contro Taylor Fritz e il viaggio in Spagna, a Malaga, dove con l’Italia proverà a difendere l’insalatiera vinta l’anno scorso. Il presidente della Federtennis italiana, Angelo Binaghi, se lo coccola: "Non è condizionabile in nessun modo, riesce a trarre energia positiva da qualsiasi situazione. Non è stato condizionato dal caso doping e da questo incidente che gli sta tormentando la vita. Spero che nei prossimi mesi abbia il suo epilogo positivo in modo definitivo”.

"Ha bloccato Jannik Sinner": indiscrezioni-choc sull'ultima mossa di Anna Kalinskaya

La finale su Rai 2, domenica sera, ha portato uno share del 20,79% e di 3,5 milioni di spettatori e il 20,79% di share su Rai2, poco meno di 1,1 milione di spettatori medi (big screen), con il 6,4% di share tv, su Sky. Un totale che sfiora i 4,6 milioni spettatori totali.