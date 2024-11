Jannik Sinner, una scelta radicale: quando torna in campo nel 2025

27 novembre 2024 a

L’ultimo impegno di stagione è stato archiviato positivamente. Con il successo della Coppa Davis, Jannik Sinner può concludere una annata pazzesca che gli ha portato la vetta del ranking Atp (raggiunta in pieno svolgimento del Roland Garros), due titoli Slam (Australian Open e US Open), le Finals di Torino, altri cinque titoli Atp (Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e Shanghai) e ora il titolo di Coppa Davis vinto in coppia con Matteo Berrettini e compagni, dopo aver battuto in finale l’Olanda domenica scorsa. Per Sinner, fra poco, sarà momento di relax per le meritate vacanze invernali. Lo può fare con merito, dopo aver giocato ben 79 partite, con 73 vittorie e appena 6 sconfitte: una percentuale di successi del 92,4%, la nona miglior stagione dell'Era Open da questo punto di vista.

L’anno prossimo Sinner partirà direttamente dagli Australian Open, senza tornei di preparazione. Così potrà lavorare meglio sui dettagli, la cosa più complicata da fare una volta iniziata la stagione. Guardando avanti, la stagione sulla terra rossa porterà una novità. Sinner è già confermato per l’ATP 500 di Monaco di Baviera (14-21 aprile), torneo promosso di categoria, così come Doha e Dallas. Nel 2025 da segnalare anche l'upgrade a due settimane dei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati.

La scelta del torneo tedesco potrebbe significare una rinuncia al Masters 1000 di Montecarlo, in modo da avere più tempo per preparare la terra dopo la doppietta statunitense. Il sogno è sempre quello di Roma, che Jannik ha saltato per il problema all’anca patito tra i tornei del Principato e di Madrid. E poi Wimbledon, torneo nel quale è arrivata la sconfitta più cocente del 2024: quella ai quarti di finale contro Medvedev, con anche i problemi di salute patiti dopo due set.