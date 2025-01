Sonego agli ottavi degli Australian Open: travolto Maroszan, il colpo da "tutti in piedi"

18 gennaio 2025 a

a

a

E' Lorenzo Sonego il primo italiano a volare agli ottavi degli Australian Open 2025, coronando un torneo fin qui esaltante. In attesa di Lorenzo Musetti (impegnato in una battaglia contro l'americano Ben Shelton) e il campione in carica e numero 1 al mondo Jannik Sinner (alle 9 italiane contro l'altro americano Giron) e Jasmine Paolini nel tabellone femminile (contro l'ucraina Svitolina), il 29enne torinese vince con autorevolezza un match non facile contro l'ungherese Fabian Marozsan.

Sonny parte male, proprio come nel secondo turno contro il baby fenomeno brasiliano Joao Fonseca (che qualcuno, esagerando, vorrebbe già ai livelli di Sinner o Alcaraz) e perde il primo set 6-7, ma poi è un caterpillar e si riprende sbagliando poco o nulla: alla fine vince gli altri 3 parziali in un crescendo esaltante: 7-6 6-1 6-2 in 3 ore e 16 minuti di gioco.

Agli ottavi Sonego sfiderà lo statunitense Learner Tien, autentica sorpresa di questa edizione sul cemento di Melbourne, che dopo aver clamorosamente buttato fuori al quinto set il russo Medvedev numero 5 al mondo in quasi 5 ore di autentica battaglia terminata a notte fonda (e con colpi da copertina da entrambe le parti) ha compiuto un altro piccolo miracolo superando anche il francese Corentin Moutet in tre set 7-6 6-3 6-3. Saranno ottavi molto complicati per Sonego, ma anche per il 19enne americano.