Jannik Sinner, la frase che stupisce il pubblico: "La media non è stata buona"

Il numero uno del mondo Jannik Sinner ha sconfitto lo statunitense Marcos Giron (46) in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2, in un match dei sedicesimi di finale degli Australian Open. Il tennista azzurro approda così agli ottavi di finale del primo Slam della stagione, di cui è detentore.

Sinner, che ora ha una striscia di 17 vittorie consecutive (a partire dal Masters 1000 di Shanghai del 2024), affronterà negli ottavi di finale il vincente della sfida tra il n.13 Atp Holger Rune e il n. 51 Miomir Kecmanovic. Due volte vincitore di un Grande Slam (Australian Open e US Open 2024), il 23enne altoatesino non viene battuto da oltre tre mesi, da quando ha perso la finale del torneo ATP 500 di Pechino contro Alcaraz all'inizio di ottobre.

"Tutti i match hanno le loro difficoltà, Giron è stato solido da dietro e ha servito bene la prima. Ho avuto qualche difficoltà nel rispondere, ma posso migliorare". Intervistato dopo il match vinto in tre set con lo statunitense Marcos Giron, Jannik Sinner ha così commentato il passaggio agli ottavi dell'Australian Open. "Oggi la percentuale di punti a rete non è stata buona, cerco di migliorare. È parte del gioco: alcune cose vanno meglio, altre peggio. Mentalmente cerco di restare sul pezzo che è la cosa più importante - ha aggiunto - Se voglio restare in questo torneo devo migliorare, spero di alzare il livello al prossimo turno".