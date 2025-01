Jannik Sinner, il retroscena sull'addio di Cahill: "C'è un motivo per cui se ne va via"

18 gennaio 2025 a

A fine stagione Darren Cahill lascerà Jannik SInner. L'australiano è stato tra gli artefici dei trionfi dell'azzurro, che lo hanno condotto a essere il numero uno al mondo. Ma a tutto c'è una fine. E il cammino a fianco dell'altoatesino sembra in dirittura d'arrivo. Ma in tanti si sono chiesti il motivo di questa scelta. In fondo la collaborazione tra i due è piuttosto recente.

Il sette volte campione slam Mats Wilander ha parlato della scelta di Darren Cahill. Secondo lui l'australiano avrebbe terminato la sua "missione", ovviamente completandola a pieni voti. "Penso che il motivo sia legato al fatto che Cahill sia sul tour dal 1980, sono per lui 45 anni di viaggi - ha detto l'ex tennista svedese -. Penso che abbia bisogno di una pausa visto che quest'anno compie 60 anni. Non sono così sorpreso da questa dichiarazione di Sinner. Ora Jannik è un giocatore completo e la missione era quella. Hanno vinto due Slam nel 2024",

E ancora: "Sinner è il numero 1 del mondo, potrebbe essere una sorpresa per alcuni questa situazione, ma potrebbe darsi che il maestro abbia insegnato allo studente tutto quello che sa e tutto quello che può - ha èproseguito -. Sono sicuro che Darren e Jannik rimarranno in contatto anche se non sarà presente fisicamente con lui: ovviamente guarderà le sue partite in televisione e ci saranno telefonate qua e là: ne sono sicuro".