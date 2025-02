Simona Halep si ritira sfiancata dal caso doping: "Il mio corpo non ce la fa più"

05 febbraio 2025 a

Si chiama Simona Halep e la campionessa si è fatta notare in passato per la vittoria del Roland Garros 2018 e di Wimbledon 2019. La giocatrice rumena ha sorpreso tutto durante il torneo di casa dei Transylvania Open dopo la pesante sconfitta incassata da Lucia Bronzetti con un doppio 6-1. La tennista infatti ha annunciato il ritiro dalle competizioni, annunciandolo dopo la sconfitta: ”Ho preso questa decisione con un animo sereno e sono sempre stata realista con me stessa — le sue parole — Il mio corpo non ne può più. Ecco perché oggi sono venuta a Cluj, per giocare davanti a voi e salutarvi sul campo da tennis. Sono molto contenta che voi siate venuti. Questa è l'ultima volta che gioco qui”.

Impossibile trattenere le lacrime per Halep, che ha poi guardato indietro alla sua ottima carriera: "Non voglio piangere — ha detto ancora — È una cosa meravigliosa, ero la numero 1 al mondo, ho vinto tornei del Grande Slam, era tutto ciò che desideravo. La vita continua, c'è vita dopo il tennis e spero di rivedervi il ​​più spesso possibile. Continuerò a giocare a tennis, ma per essere competitivi ci vuole molto di più e in questo momento non è possibile".

After her match today at the Transylvania Open Simona Halep announced her retirement. pic.twitter.com/pjej7EAgs6 — Romanian Tennis (@WTARomania) February 4, 2025

Un concetto poi ribadito anche in conferenza dalla rumena che ha fatto intendere di lasciare con la coscienza assolutamente pulita nonostante la vicenda relativa alla sospensione per doping: "Sono in pace con me stessa e ho la coscienza pulita, non ho fatto nulla di sbagliato del tennis — ha detto ancora — Non ho rimpianti, forse è così che doveva andare. Essere lontano dal campo durante questo periodo mi ha fatto capire quanto sia stato difficile negli ultimi 15 anni. Ogni giorno al lavoro, non importa come ti senti, devi spingerti al massimo e forse la vita ha un significato diverso. E voglio godermi ciò che sto vivendo ora. Ho fatto molto nel tennis e penso che sia giunto il momento di guardare in un'altra direzione".

In totale, per Halep sono stati 24 i tornei vinti complessivamente, con la ciliegina sulla torta del Roland Garros 2018 e di Wimbledon 2019. Ben 579 le partite vinte a livello WTA a fronte di 238 sconfitte, con un montepremi complessivo incassato di 40.203.437 milioni di dollari. Ha mantenuto il primo posto del ranking per un totale di 64 settimane, dovendo fare i conti anche con la brutta storia della positività al controllo antidoping che le costò una sospensione di 4 anni poi ridotta a 9 mesi. Venne riammessa nel circuito dopo circa un anno e mezzo dopo che venne riscontrata l'assunzione della sostanza proibita in forma accidentale a causa di un integratore contaminato.