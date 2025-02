Jannik Sinner, le pesanti indiscrezioni di Volandri: "Cosa può accadergli in questi tre mesi"

19 febbraio 2025 a

Tre mesi di stop, lontano dai campi, possono essere tanti per Jannik Sinner. Ma anche “un’opportunità”, secondo Filippo Volandri, che nel corso di Tennis Talk, sui canali ufficiali della Fitp, ha parlato del patteggiamento accettato da Jannik, dopo la proposta della Wada, per non finire così al Tas di Losanna con il rischio di uno o due anni di stop: “Accordarsi è stato come togliersi un macigno — le parole del capitano dell’Italtennis campione del mondo 2023 e 2024 — Finisce un incubo e ora andando al pratico ci sono da programmare questi tre mesi, che sono tantissimi per uno sportivo".

“Un’opportunità è quella di avere tre mesi che di solito un atleta non ha — ha aggiunto Volandri — occorrerà porsi obiettivi tecnici, perché lui ha ancora margini di miglioramento, e obiettivi fisici, perché se vogliamo che vinca il Roland Garros ha bisogno ancora di un po' di resistenza". E ancora: ”Sinner è un giocatore che ti entra nella testa, sai che quando lo affronti dovrai scalare l'Everest e non sai se basterà. Mentre Carlos Alcaraz, secondo Volandri, paga invece “ancora l'età che ha, dato che ha tempi di maturazione diversi — ha proseguito l’ex tennista — e quando troverà la quadra dal punto di vista delle scelte che farà in partita parleremo di un altro giocatore".

Sempre sulla squalifica, Volandri ha difeso Jannik: “Non c'è stata una sua responsabilità in questa contaminazione, ci si è appellati alla responsabilità oggettiva per qualcosa che in futuro la Wada ha già annunciato che non processerà — ha concluso — Ora possiamo essere contenti che sia finita e di poterlo riabbracciare agli Internazionali d'Italia. Penso che la Wada dovesse dimostrare che esiste e l'ha fatto nel peggiore dei modi".