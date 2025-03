Thiago Motta, "dimettermi da allenatore della Juventus?": la risposta sconcertante

16 marzo 2025 a

"Dimissioni? Sarebbe troppo facile, non mi piacciono le cose facili. Abbiamo bisogno di vincere, dobbiamo trovare il modo di fare i punti che ci servono per il nostro obiettivo che è essere tra le prime quattro del campionato. Quello che ci siamo detti a fine partita rimane fra di noi, dobbiamo rimanere uniti, ed essere lucidi, io per primo come allenatore, cosa cambiare per competere fin dalla prossima gara col Genoa. Avremo tempo per discutere, per allenarci e migliorare da tutti i punti di vista. Io? Sono la persona giusta per trovare le soluzioni per fare bene fin dalla prossima gara col Genoa".

Lo ha detto nella sala stampa dello stadio Franchi di Firenze il tecnico bianconero Thiago Motta, al termine di Fiorentina-Juventus, vinta per tre a zero dalla squadra viola. "La gara di stasera è un po' la continuazione dell'ultima partita, è la stessa storia - ha aggiunto Thiago Motta -. Iniziamo bene, poi alla prima difficoltà come con l'Atalanta non abbiamo saputo reagire. Dobbiamo migliorare, oggi non siamo forti in nessuna delle due fasi di gioco. Dobbiamo recuperare questi ragazzi, penso che prima di queste due partite abbiamo mostrato un'altra faccia e la reazione è stata sempre molto buona".

"Prima di queste due partite eravamo una delle migliori squadre a livello difensivo, e invece adesso abbiamo preso tanti gol, e non riusciamo a segnare - ha proseguito il tecnico bianconero -. Dobbiamo recuperare fiducia, dobbiamo tornare a dominare la partita e nel possesso palla. Dobbiamo ritrovare solidità perché alla prima difficoltà fatichiamo a reagire. Nelle ultime due partite non siamo stati capaci di reagire. Un errore far partire giocatori di esperienza? È solo una supposizione, la realtà in questo momento dice che non siamo solidi, che facciamo fatica ad arrivare in area avversaria e che abbiamo sofferto a livello difensivo contro Fiorentina e Atalanta".